Волинянин став абсолютним чемпіоном на всеукраїнському турнірі з армрестлінгу

Волинянин став абсолютним чемпіоном на всеукраїнському турнірі з армрестлінгу
Волинянин Тарас Смолярчук став абсолютним чемпіоному на Відкритому всеукраїнському турнірі з армрестлінгу серед параспортсменів.

Про це повідомляють у Рівненській сільській громаді Ковельського району.

Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку сил оборони України «Кубок Лева» відбувся 9 червня у місті Львів.

Смолярчук Тарас став абсолютним чемпіоном у своїй ваговій категорії серед параспортсменів, на праву та ліву руки.
Волинянин став абсолютним чемпіоном на всеукраїнському турнірі з армрестлінгу
Волинянин став абсолютним чемпіоном на всеукраїнському турнірі з армрестлінгу

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Теги: Волинь, Рівненська громада, параспорт, Україна, армрестлінг
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