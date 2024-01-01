Волинянин став абсолютним чемпіоном на всеукраїнському турнірі з армрестлінгу





Про це повідомляють у Рівненській сільській громаді Ковельського району.



Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку сил оборони України «Кубок Лева» відбувся 9 червня у місті Львів.



Смолярчук Тарас став абсолютним чемпіоном у своїй ваговій категорії серед параспортсменів, на праву та ліву руки.



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