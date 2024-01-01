Волинянин став абсолютним чемпіоном на всеукраїнському турнірі з армрестлінгу
Сьогодні, 08:25
Волинянин Тарас Смолярчук став абсолютним чемпіоному на Відкритому всеукраїнському турнірі з армрестлінгу серед параспортсменів.
Про це повідомляють у Рівненській сільській громаді Ковельського району.
Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку сил оборони України «Кубок Лева» відбувся 9 червня у місті Львів.
Смолярчук Тарас став абсолютним чемпіоном у своїй ваговій категорії серед параспортсменів, на праву та ліву руки.
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Про це повідомляють у Рівненській сільській громаді Ковельського району.
Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку сил оборони України «Кубок Лева» відбувся 9 червня у місті Львів.
Смолярчук Тарас став абсолютним чемпіоном у своїй ваговій категорії серед параспортсменів, на праву та ліву руки.
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