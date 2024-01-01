Два села у Луцькому районі через ремонт будуть без газу
Сьогодні, 14:35
Із 1 липня о 09:00 до 17:00 наступного дня, 2 липня, буде припинено подачу газу споживачам сіл Ржищів та Бужани Луцького району.
Без газу опиняться майже 400 споживачів, повідомляє у фейсбуці Волинська філія «Газорозподільні мережі України».
Причина полягає у ремонтно-профілактичних роботах, які проводитиме Бібрське ЛВУМГ ( лінійне виробниче управління магістральних газопроводів) ТОВ «Оператор ГТС України» ГРС Вузлове.
У випадку повної зупинки відновлення газопостачання буде здійснюватись з 09:00 год 3 липня.
«У разі відсутності газопостачання, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!» - зазначили газовики.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.
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Без газу опиняться майже 400 споживачів, повідомляє у фейсбуці Волинська філія «Газорозподільні мережі України».
Причина полягає у ремонтно-профілактичних роботах, які проводитиме Бібрське ЛВУМГ ( лінійне виробниче управління магістральних газопроводів) ТОВ «Оператор ГТС України» ГРС Вузлове.
У випадку повної зупинки відновлення газопостачання буде здійснюватись з 09:00 год 3 липня.
«У разі відсутності газопостачання, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!» - зазначили газовики.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.
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