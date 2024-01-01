«Беркутівців» із Севастополя судитимуть за державну зраду

ДБР передало до суду справу щодо озброєних, які допомагали рф окупувати Крим.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.Працівники ДБР завершили розслідування відносно екскомандира взводу севастопольського «Беркуту» та 3 колишніх співробітників цього підрозділу, які втекли зі зброєю з материкової частини України. Надалі вони пішли на службу до окупанта, сприяючи йому захопити півострів.Ця група зрадників упродовж 2013-2014 років разом зі співробітниками з інших підрозділів «Беркуту» брала участь у силовій протидії акціям протесту. Їхній колишній командир навіть вихвалявся у засобах масової інформації про участь в зачистці «Майдану».Колишні правоохоронці охороняли Адміністрацію Президента України, для чого у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року отримали 40 автоматів Калашникова.Після втечі експрезидента та перемоги Революції Гідності підозрювані чітко зрозуміли, що настав час відповідати за вчинені злочини проти активістів, тому зі зброєю виїхали до Севастополя.У АР Крим експравоохоронці перейшли на службу ворогові та сприяли росії в окупації півострова.Вдягнуті в українську форму та з привласненою зброєю підозрювані чергували на штучно створених блок-постах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова.Ексберкутівці без жодних повноважень доглядали транспортні засоби, перевіряли документи у громадян, які їхали на півострів. Вони не допускали міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових, чим допомогли рф тимчасово окупувати територію АР Крим.Зокрема, колишніми правоохоронцями на блок-постах було незаконно затримано активістів «Майдану» та журналістів, яких після знущань за їх патріотичні погляди та переконання, передано військовим рф. Ексберкутівцям вкрай не сподобалась наявність у дівчат українських прапорців та татуювання «Небесної сотні». Лише завдяки висвітленню цієї ситуації у ЗМІ полонених через декілька днів було звільнено.За втілення планів агресора із захоплення частини суверенної території України підозрювані отримали посади в окупаційних органах влади та російське громадянство, у зв’язку з чим досудове розслідування відносно них здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.Також слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволить затримати обвинувачених одразу після деокупації Збройними Силами України території АР Крим та міста Севастополя.