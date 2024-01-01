За 100 км від кордону: дрони атакували військову частину та завод у Брянській області рф





Про це повідомляє



Також під удар безпілотників потрапила і військова частина.



"Завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані 28 червня безпілотниками", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині - склад. Постраждалих нібито немає.



Що відомо про завод "Кремній Ел"?



"Кремній Ел" вважається одним із найбільших у росії виробників мікроелектроніки. Там, зокрема, створюють комплектуючі для військової техніки.



Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону.



Крім того, завод також залучений до російської державної програми "Альтернатива" і бере участь у розробці нових РЛС на активних фразованих ґратах із використанням нової елементної бази, які призначені для протиповітряної оборони, літаків і кораблів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 28 червня у Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.Також під удар безпілотників потрапила і військова частина."Завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області атаковані 28 червня безпілотниками", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині - склад. Постраждалих нібито немає."Кремній Ел" вважається одним із найбільших у росії виробників мікроелектроніки. Там, зокрема, створюють комплектуючі для військової техніки.Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону.Крім того, завод також залучений до російської державної програми "Альтернатива" і бере участь у розробці нових РЛС на активних фразованих ґратах із використанням нової елементної бази, які призначені для протиповітряної оборони, літаків і кораблів.

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