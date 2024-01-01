ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя Руслана Чабана з Волині

До Затурцівської громади на Волині надійшло підтвердження про загибель на фронті краянина, який із квітня вважався зниклим безаістиПро це у фейсбуці повідомила Затурцівська громада.У квітні поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області зник безвісти Чабан Руслан Петрович (1973 року народження), житель села Затурці.«Весь цей час родина і громада жила надією, що Руслан живий. На жаль, сподівання не справдилися… На днях факт загибелі Чабана Руслана було підтверджено за результатами експертизи», - йдеться у повідомленні.Про дату зустрічі і похорону повідомлять додатково.«Вічна пам'ять і слава Герою, щирі співчутя родині», - зазначили у Затурцівсьій сільраді.