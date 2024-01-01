ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя Руслана Чабана з Волині
Сьогодні, 13:15
До Затурцівської громади на Волині надійшло підтвердження про загибель на фронті краянина Руслана Чабана, який із квітня вважався зниклим безаісти
Про це у фейсбуці повідомила Затурцівська громада.
У квітні поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області зник безвісти Чабан Руслан Петрович (1973 року народження), житель села Затурці.
«Весь цей час родина і громада жила надією, що Руслан живий. На жаль, сподівання не справдилися… На днях факт загибелі Чабана Руслана було підтверджено за результатами експертизи», - йдеться у повідомленні.
Про дату зустрічі і похорону повідомлять додатково.
«Вічна пам'ять і слава Герою, щирі співчутя родині», - зазначили у Затурцівсьій сільраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Затурцівська громада.
У квітні поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області зник безвісти Чабан Руслан Петрович (1973 року народження), житель села Затурці.
«Весь цей час родина і громада жила надією, що Руслан живий. На жаль, сподівання не справдилися… На днях факт загибелі Чабана Руслана було підтверджено за результатами експертизи», - йдеться у повідомленні.
Про дату зустрічі і похорону повідомлять додатково.
«Вічна пам'ять і слава Герою, щирі співчутя родині», - зазначили у Затурцівсьій сільраді.
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