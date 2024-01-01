ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя Руслана Чабана з Волині

ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя Руслана Чабана з Волині
До Затурцівської громади на Волині надійшло підтвердження про загибель на фронті краянина Руслана Чабана, який із квітня вважався зниклим безаісти

Про це у фейсбуці повідомила Затурцівська громада.

У квітні поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області зник безвісти Чабан Руслан Петрович (1973 року народження), житель села Затурці.

«Весь цей час родина і громада жила надією, що Руслан живий. На жаль, сподівання не справдилися… На днях факт загибелі Чабана Руслана було підтверджено за результатами експертизи», - йдеться у повідомленні.
ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя Руслана Чабана з Волині

Про дату зустрічі і похорону повідомлять додатково.

«Вічна пам'ять і слава Герою, щирі співчутя родині», - зазначили у Затурцівсьій сільраді.

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Теги: загиблі, війна
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