Ніяких черг з дітьми для довідки в садок і школу: МОЗ спростив правила





Про це сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, пише



«МОЗ виступає чітко проти сидіння в чергах влітку заради отримання папірця для садочка чи школи, проти оглядів проведених лікарями поспіхом, бо в черзі ще 50 пацієнтів за довідками, проти масових направлень на флюорографію тільки тому, що дитині виповнилося 14, 15, 16 або 17 років, бо так вимагає наказ. Тому ми скасували такі морально застаріли норми. Натомість будуємо нову систему профілактики, яка орієнтована на реальні потреби кожної дитини, а не на формальні папірці-довідки для школи», – заявив міністр Віктор Ляшко.



Відтепер немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми.



Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)». Медичні довідки, видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року.



Обстеження дитини сімейним лікарем враховує всі базові вимоги для зарахування її до дитячого садочка та школи.

Огляд включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії, тощо.



Лише у разі виявлення відхилень чи хвороб сімейний лікар направляє дитину до лікаря-спеціаліста.



Для отримання довідки у дитини повинні бути обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.



Обов’язково перед садочком та школою дитину оглядає лікар-стоматолог.



Медогляди для зарахування дитини до садка або школи є обов’язковими. Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, не чекаючи закінчення навчального року або початку літа. Результати цього обстеження є чинними впродовж року з дати його проходження.



Медичні огляди для зарахування дитини до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладів освіти проводять у випадку, якщо так вимагає заклад освіти чи умови прийому на навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідні зміни затверджено наказом №1351 від 25.07.2023 «Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку».Про це сказав міністр охорони здоровʼя, пише LB.ua «МОЗ виступає чітко проти сидіння в чергах влітку заради отримання папірця для садочка чи школи, проти оглядів проведених лікарями поспіхом, бо в черзі ще 50 пацієнтів за довідками, проти масових направлень на флюорографію тільки тому, що дитині виповнилося 14, 15, 16 або 17 років, бо так вимагає наказ. Тому ми скасували такі морально застаріли норми. Натомість будуємо нову систему профілактики, яка орієнтована на реальні потреби кожної дитини, а не на формальні папірці-довідки для школи», – заявив міністр Віктор Ляшко.Відтепер немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми.Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)». Медичні довідки, видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року.Обстеження дитини сімейним лікарем враховує всі базові вимоги для зарахування її до дитячого садочка та школи.Огляд включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії, тощо.Лише у разі виявлення відхилень чи хвороб сімейний лікар направляє дитину до лікаря-спеціаліста.Для отримання довідки у дитини повинні бути обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.Обов’язково перед садочком та школою дитину оглядає лікар-стоматолог.Медогляди для зарахування дитини до садка або школи є обов’язковими. Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, не чекаючи закінчення навчального року або початку літа. Результати цього обстеження є чинними впродовж року з дати його проходження.Медичні огляди для зарахування дитини до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладів освіти проводять у випадку, якщо так вимагає заклад освіти чи умови прийому на навчання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію