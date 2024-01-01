Нацгвардійці збили російський Су-25 на Донеччині

Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) “Ігла” 31-ї бригади Національної гвардії УкраїниПро це повідомляє Нацгвардія України.Подія відбулася на Донеччині. Гвардійці висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення. Виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою “Грач”, що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок ПЗРК “Ігла” діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.«Факт знищення ще одного штурмового літака окупаційних військ рф зменшує можливості противника завдавати шкоди нашим Силам оборони та цивільному населенню, підвищує моральний дух наших захисників і дає чіткий сигнал окупанту: «будемо вас бити на землі та в небі», - зазначили в НГУ.