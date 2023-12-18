На Волині зник безвісти 49-річний чоловік

На Волині зник безвісти 49-річний чоловік
Поліція розшукує безвісти зниклого 49-річного жителя Горохівщини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Кушнірова Григорія Юрійовича, 24 лютого 1975 року народження, жителя села Широке, Горохівського району, Волинської області.

Чоловік 17 червня пішов з дому та не повернувся. Зв'язок відсутній. Де перебуває зараз невідомо.

Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темне.

Був одягнений: сині джинси та синю куртку.
На Волині зник безвісти 49-річний чоловік

"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук, чоловік
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