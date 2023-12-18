На Волині зник безвісти 49-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Кушнірова Григорія Юрійовича, 24 лютого 1975 року народження, жителя села Широке, Горохівського району, Волинської області.



Чоловік 17 червня пішов з дому та не повернувся. Зв'язок відсутній. Де перебуває зараз невідомо.



Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темне.



Був одягнений: сині джинси та синю куртку.



"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує безвісти зниклого 49-річного жителя Горохівщини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого, 24 лютого 1975 року народження, жителя села Широке, Горохівського району, Волинської області.Чоловік 17 червня пішов з дому та не повернувся. Зв'язок відсутній. Де перебуває зараз невідомо.зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темне.сині джинси та синю куртку."Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.

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