На Волині зник безвісти 49-річний чоловік
Сьогодні, 11:56
Поліція розшукує безвісти зниклого 49-річного жителя Горохівщини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Кушнірова Григорія Юрійовича, 24 лютого 1975 року народження, жителя села Широке, Горохівського району, Волинської області.
Чоловік 17 червня пішов з дому та не повернувся. Зв'язок відсутній. Де перебуває зараз невідомо.
Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темне.
Був одягнений: сині джинси та синю куртку.
"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Кушнірова Григорія Юрійовича, 24 лютого 1975 року народження, жителя села Широке, Горохівського району, Волинської області.
Чоловік 17 червня пішов з дому та не повернувся. Зв'язок відсутній. Де перебуває зараз невідомо.
Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темне.
Був одягнений: сині джинси та синю куртку.
"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів (03352) 2-12-02, 0974388844 або 102", - наголошують у поліції.
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