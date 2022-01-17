На Волині поліція розшукує особу, яка вчинила крадіжку у магазині

На Волині поліція розшукує особу, яка вчинила крадіжку у магазині
У Ковелі поліція розшукує особу, що вчинила крадіжку у магазині.

Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановлюють особу, підозрювану у вчиненні крадіжки.

14 червня, у місті Ковель, особа, зображена на фото, здійснила крадіжку з магазину.

Даний інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про дану особу, повідомити за номером телефону: 0504845349 або 102.
На Волині поліція розшукує особу, яка вчинила крадіжку у магазині

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Теги: Волинь, крадіжка, магазин
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