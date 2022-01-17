На Волині поліція розшукує особу, яка вчинила крадіжку у магазині





Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці встановлюють особу, підозрювану у вчиненні крадіжки.



14 червня, у місті Ковель, особа, зображена на фото, здійснила крадіжку з магазину.



Даний інцидент зафіксували камери відеоспостереження.



Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про дану особу, повідомити за номером телефону: 0504845349 або 102.



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