«Де ділася стаття про державну мову»: спогади ексдепутата з Волині про ухвалення Конституції

«Де ділася стаття про державну мову»: спогади ексдепутата з Волині про ухвалення Конституції
Волинянин, член Конституційної комісії у Верховній Раді, екснардеп першого скликання Андрій Бондарчук 28 років тому брав участь у підготовці до ухвалення основного Закону держави, був членом Конституційної комісії.

Не все так легко і просто вдавалося, розповів Суспільному Андрій Бондарчук. На той час йому було 54 роки. Він працював журналістом на Волині.

Зараз йому 88 років, він — Почесний громадянин Луцька, Волині і рідного села Сереховичі. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня – це, зі слів Андрія Івановича, нагорода за підготовку проєкту Конституції України.

"До першого складу Конституційної комісії обрали представників партійних органів, КДБістів, інших номенклатурних персон. Суспільство і журналісти підняли "голос" проти такого підходу. Тоді переглянули списки й склали нові списки, куди увійшов і я", — пригадує Андрій Бондарчук.

Розпочалася важка праця, комісія на кожному засіданні розглядала один із розділів майбутньої Конституції. Навколо цього, каже Андрій Іванович, у парламенті розгорталися політичні баталії, особливо дискусії тривали щодо Положення про державну мову в Україні.

З його слів, перед останнім обговоренням виявилося що зникло Положення про українську мову в Конституції.

"Підіймається Дмитро Павличко і каже: "Леоніде Макаровичу, де ділася стаття про державну українську мову?". Співголовами комісії тоді був Кравчук і Плющ. Кравчук занервував трохи і сказав: "Його зняли, щоб не було напруги у суспільстві", — каже Андрій Бондарчук.

Більшість депутатів, які входили у Конституційну комісію, не дозволила цього зробити і Положення про функціонування державної мови увійшло у проєкт майбутньої КУ, говорить Андрій Бондарчук.

Далі було Всенародне обговорення проєкту майбутньої Конституції України, а 28 червня 1996 року на п’ятій сесії другим скликанням народних депутатів Конституцію України прийняли.

Виконання Конституції України повинен контролювати народ, говорить Андрій Бондарчук. З його слів, в основному Законі держави варто розширити ще й повноваження місцевого самоврядування.

Що відомо про Конституцію України

28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят — День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, ухвалили Основний Закон.
«Де ділася стаття про державну мову»: спогади ексдепутата з Волині про ухвалення Конституції

День Конституції — це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції:

“Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України”
«Де ділася стаття про державну мову»: спогади ексдепутата з Волині про ухвалення Конституції

Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі.
«Де ділася стаття про державну мову»: спогади ексдепутата з Волині про ухвалення Конституції

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Теги: Конституція, Волинь
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