ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та російський літак протягом доби
Сьогодні, 10:10
Протягом доби ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та ворожий літак.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 540 490 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8066 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
- артилерійських систем – 14423 (+60) од,
- РСЗВ – 1109 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
- літаків – 360 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
- спеціальна ‒ 2431 (+11).
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Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 540 490 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8066 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
- артилерійських систем – 14423 (+60) од,
- РСЗВ – 1109 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
- літаків – 360 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
- спеціальна ‒ 2431 (+11).
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