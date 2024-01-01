ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та російський літак протягом доби





Про це інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 540 490 (+1170) осіб,



- танків ‒ 8066 (+24) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,



- артилерійських систем – 14423 (+60) од,



- РСЗВ – 1109 (+1) од,



- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,



- літаків – 360 (+1) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),



- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,



- спеціальна ‒ 2431 (+11).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та ворожий літак.Про це інформує Генштаб.- особового складу ‒ близько 540 490 (+1170) осіб,- танків ‒ 8066 (+24) од,- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,- артилерійських систем – 14423 (+60) од,- РСЗВ – 1109 (+1) од,- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,- літаків – 360 (+1) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,- спеціальна ‒ 2431 (+11).

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