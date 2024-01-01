ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та російський літак протягом доби

ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та російський літак протягом доби
Протягом доби ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та ворожий літак.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 540 490 (+1170) осіб,

- танків ‒ 8066 (+24) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,

- артилерійських систем – 14423 (+60) од,

- РСЗВ – 1109 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,

- літаків – 360 (+1) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),

- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,

- спеціальна ‒ 2431 (+11).

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Теги: Україна, росія, війна
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