США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву систем Patriot





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Наразі угода ще не завершена, однак вона, ймовірно, передбачатиме відправку ППО Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а вже потім до України.



Ізраїльські військово-повітряні сили найближчими місяцями мають намір попрощатися із застарілими системами ППО Patriot, замінивши їхні батареї на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.

Тоді ізраїльські військові повідомили, що комплекси Patriot будуть остаточно деактивовані протягом двох місяців.



Батареї Patriot розгорнули проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року. Того ж року система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю, але вперше здійснила перехоплення лише в 2014 році, збивши безпілотник ХАМАС, запущений із Сектора Газа.



Протягом наступного десятиліття система, призначена для збивання літаків, за словами військових, перехопила лише близько десяти цілей, включно з сирійськими винищувачами, які порушили повітряний простір Ізраїлю в 2014 і 2018 роках. Тепер цю систему замінять більш досконалими системами протиповітряної оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Джерела, знайомі з ходом перемовин, повідомляють про переговори щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot, які ведуть США, Ізраїль і Україна.Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Financial Times.Наразі угода ще не завершена, однак вона, ймовірно, передбачатиме відправку ППО Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а вже потім до України.Ізраїльські військово-повітряні сили найближчими місяцями мають намір попрощатися із застарілими системами ППО Patriot, замінивши їхні батареї на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.Тоді ізраїльські військові повідомили, що комплекси Patriot будуть остаточно деактивовані протягом двох місяців.Батареї Patriot розгорнули проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року. Того ж року система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю, але вперше здійснила перехоплення лише в 2014 році, збивши безпілотник ХАМАС, запущений із Сектора Газа.Протягом наступного десятиліття система, призначена для збивання літаків, за словами військових, перехопила лише близько десяти цілей, включно з сирійськими винищувачами, які порушили повітряний простір Ізраїлю в 2014 і 2018 роках. Тепер цю систему замінять більш досконалими системами протиповітряної оборони.

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