На Донецькому напрямку поліг волинянин Микола Силко

Сповістили про загибель на фронті військовослужбовця із волинського села Залісся Миколи Силка.Про це у фейсбуці повідомила Сошичненська громада.Трагічна звістка сколихнула громаду. Стало відомо про загибель мужнього воїна із села Залісся Силка Миколи Миколайовича (20.04.2001 року народження).Молоде життя обірвалося під час виконання бойового завдання 15 лютого 2024 року на Донецькому напрямку.«Лише вірою жили ми всі ці місяці. Молодий, повний сил та енергії Захисник, назавжди залишиться в строю небесного війська. Низько схиляємо голови у скорботі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Будемо завжди пам’ятати його подвиг. Вічна пам’ять і слава Герою», - йдеться у повідомленні.Деталі зустрічі та поховання Захисника повідомлять додатково.