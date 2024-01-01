У Медведчука і Козака забрали завод вартістю $5 мільйонів

У Медведчука і Козака забрали завод вартістю $5 мільйонів
ДБР передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Сергія Медведчука та Тараса Козака вартістю 5 мільйонів доларів.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад $5 млн, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

Підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії росії проти України.

Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.

У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.

Нагадаємо, що у червні минулого року ДБР вже передало до ЗСУ арештований автопарк підприємства вартістю понад $1 млн.

Крім того, накладено арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке фігуранти встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.

Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР проводить розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 3,5 млн доларів США. На свою матір він переоформив 4 квартири у Києві, квартиру у Львові та будинок на Самбірщині, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.

Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Іще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб.

Триває процедура передачі до АРМА вказаного майна.

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Теги: ДБР, злочин
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