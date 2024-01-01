Волинські аграрії розпочали жнива

На Волині офіційно стартували жнива. Зокрема аграрії уже розпочалиПро це у телеграмі повідомив голова Волинської ОВАЦьому сприяла сонячна і тепла погода, тож за таких же сприятливих умов з наступного тижня жнива перейдуть в активну фазу. Спочатку фермери молотитимуть озимий ріпак, а згодом озиму пшеницю та інші зернові та зернобобові культури.Загалом у цьому році до збирання підлягає 280,5 тисяч гектарів зернових культур. З них 140,5 тисяч гектарів – озимі культури, а 140 тисяч – ярі зернові.Ранні зернові культури в області засіяно на площі 221,5 тисяч гектарів. З них:- 132 тис. га пшениця,- 13 тис. га жита,- 32,1 тис. га ячменю,- 36 тис. га вівса.Крім того, до обмолоту підлягають: соняшник – 32 тис. га, соя – 68 тис. га, кукурудза – 55 тис. га, гречка – 3 тис. га та просо – 1 тис. га.