На Волині триває посівна кампанія: яким буде урожай 2024

Більше цукрового буряка, менше кукурудзи: що цьогоріч планують сіяти фермери Волині

Юрій Юрченко

Мобілізація та еміграція: як на сільськогосподарську галузь впливає війна

Руслан Хомич

Кредити та гранти: чи мають фермери підтримку від держави

На Волині, як і по всій території України, уже близько місяця активно триває весняна посівна кампанія. Цьогоріч фермерам вже втретє доводится засівати та засаджувати поля в умовах воєнного стану. Однак, незважаючи на, подекуди, непрості умови й виклики, агропідприємства області продовжують працювати та гарантувати продовольчу безпеку держави.Журналістиз’ясували, з яким труднощами під час війни стикаються представники сільського господарства на Волині, чи отримують вони достатню допомогу від держави та які культури вирощуватимуть у 2024 році.Директор Департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВАрозповідає, що цьогоріч аграрії Волині планують засіяти майже 600 тисяч гектарів землі. Це приблизно така ж площа, як і минулоріч.Восени фермери засіяли майже 180 тисяч гектарів озимих зернових та озимого ріпаку. Нині ж в області триває посів ярих зернових та зернобобових культур. Засіяно вже понад 42 тисячі гектарів пшениці, ячменю, вівса, гороху. Це – третина від прогнозованих площ.«Цього року важливо, щоб була пшениця. Бо це глобальний продукт, який потім використовуватиметься для виготовлення хліба», – каже посадовець.В області триває підготовка до посіву соняшника і вже розпочався посів цукрового буряка, площі якого минулоріч збільшили на 30 %. Очікується також, що у порівнянні з попереднім роком, роширяться площі під картоплю, овочі та сою.А от посівні площі окремих культур можуть зменшитися через їхню збитковість. Зокрема, йдеться про кукурудзу. Причина цього – її великі світові запаси.«В країнах Північної та Південної Америки урожай кукурудзи був набагато більший, ніж ми прогнозували. І там жнива завершилися ще в лютому. Зараз цей продукт іде на ринок. А, як ми знаємо, чим більша пропозиція – тим менша ціна. Тож, прогнозуємо, що через це об’єми посіву кукурудзи в Україні і на Волині можуть впасти», – каже Юрій Юрченко.Посадовець сподівається: якщо погода не принесе сюрпризів, урожай 2024 буде вдалий та достатній. Адже навіть минулоріч, коли понад 20 тисяч гектарів посівних площ було підтоплено, волинські фермери впоралися з поставленими завданнями.Попри такі оптимістичні прогнози посадовців, волинські аграрії все ж говорять про чималі труднощі у веденні сільськогосподарської діяльності.Фермер, власник ФГ «Лебедія» та очільник Асоціації фермерів і приватних землевласників Волинігосподарює в Рожищенському районі. Багато років чоловік займається вирощуванням зернових культур, а також овочів борщового набору. Каже, війна не могла не вплинути на аграрну галузь. Зокрема, аграрії зазнають збитків через заблоковані польськими фермерами кордони. Однак, це не єдина проблема. Негативний вплив на розвиток галузі має еміграція українців.«Люди повиїжджали. Те, що ми вирощуємо, банально нема кому їсти. Та й купівельна спроможність громадян зараз значно впала», – каже сільгоспвиробник.Додає, що гостро сьогодні стоїть і питання нестачі кваліфікованих працівників, відтік яких відбувся як закордон, так і в Збройні сили України.«Багато кадрів просто не підлягають заміні. Адже виконувати роботу тракториста чи комбайнера не може будь-хто. Для цього треба і талант, і відповідну освіту та навички. На одному з наших комбайнів, без жартів, миші з’їли проводку, бо з початку війни ми його ще навіть не заводили. Один тракторист наш в Куп’янську зараз служить, комбайнер – в Лимані», – розповідає Руслан Хомич.Декількох своїх працівників фермер забронював, але, каже, процес цей непростий, та й скористатися ним можуть далеко не всі сільгоспвиробники.«Для бронювання повинні бути спеціальні законні підстави. Багато невеликих фермерських господарств родинного типу просто не мають такої можливості. І коли сам власник іде служити, у 90 % випадків таке господарство приречене», – каже Руслан Хомич.Щодо цін на добрива, то у порівнянні з позаминулим роком їхня вартість впала, розповідає фермер. Але натомість вдвічі зменшилися і ціни на продукцію, зокрема, овочі. Відтак, обігових коштів у багатьох фермерських господарств недостатньо.«Ми вже побачили закупівельну ціну картоплі – 3 гривні за кілограм. Гарантую, що, якщо будуть гарні погодні умови, фермери цього року її навіть не копатимуть. Це просто буде невигідно. Така ж ситуація і з іншою городиною», – каже фермер.У Волинській ОВА кажуть, що з початку року банківські кредити на розвиток отримали 183 агрогосподарств області. Загальна сума фінансування – понад мільярд гривень. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» кошти отримали 151 підприємство на суму майже 652 мільйони гривень.«Кредити працюють, однак дехто з новостворених аграрних підприємств не може їх взяти, бо не мають хорошої кредитної історії. Але нещодавно Верховна рада розглянула ці питання, і планується, що держава буде брати зобов’язання перед банками, тож дрібні підприємства також зможуть отримувати фінансову підтримку у вигляді кредитів», – зазначив очільник департаменту Юрій Юрченко.Він також додав, сьогодні держава всіляко заохочує бізнес не зупинятися та продовжувати працювати в умовах війни. Яскравим прикладом цього є грантова програми «єРобота», яка дає можливість агропідприємцям залучити кошти на створення теплиць та садів.Саме завдячуючи цій можливості, минулоріч на Волині два фермери з Ковельщини та Горохівщини отримали по 3,5 мільйони гривень та створили тепличні господарства. Ще 11 аграріїв виграли гранти на розвиток садівництва, ягідництва та виноградництва. Загальна сума допомоги становить близько 29 мільйонів гривень.Юрій Юрченко зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення в області не було жодного сільськогосподарського підприємства, яке б припинило своє існування. Натомість упродовж цього часу волиняни заснували 4 нові фермерські господарства та 26 сімейних фермерських господарств.Він зазначає, що попри всі труднощі аграрії продовжать працювати, адже розуміють, що у такий складний для країни період це життєвоважливо для економіки.«Минулого року наші фермери сплатили майже мільярд податків. Вони молодці, що не зупинилися, продовжили працювати. Вони досі активно долучаються до допомоги військовим, адже багато колишніх працівників АПК сьогодні перебувають в ЗСУ. Тож підприємства підтримують своїх людей. На Волині все буде добре. Ми готові забезпечити продовольчу безпеку області», – каже Юрій Юрченко.