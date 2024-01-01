Уряд призначив нового керівника ДСНС
Сьогодні, 14:17
Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Про це у телеграмі повідомляє МВС.
Даник народився 1978 року в Кіровограді Кіровоградської області.
У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за спеціальністю пожежна безпека.
Службова діяльність:
з липня 1998 року обіймав посаду начальника караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області;
з 1999 по 2003 роки обіймав різні посади у 79-й самостійній державній пожежній частині міста Старобешеве;
з травня 2013 року перебував у розпорядженні голови Головного управління ДСНС у Донецькій області;
з серпня 2015 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області;
з січня 2020 року до вересня 2023 очолив Головне управління ДСНС у Черкаській області;
у вересні 2023 року був призначений на посаду заступника голови ДСНС;
з 27 лютого 2024 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС України.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС.
Даник народився 1978 року в Кіровограді Кіровоградської області.
У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за спеціальністю пожежна безпека.
Службова діяльність:
з липня 1998 року обіймав посаду начальника караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області;
з 1999 по 2003 роки обіймав різні посади у 79-й самостійній державній пожежній частині міста Старобешеве;
з травня 2013 року перебував у розпорядженні голови Головного управління ДСНС у Донецькій області;
з серпня 2015 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області;
з січня 2020 року до вересня 2023 очолив Головне управління ДСНС у Черкаській області;
у вересні 2023 року був призначений на посаду заступника голови ДСНС;
з 27 лютого 2024 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС України.
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