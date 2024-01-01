Уряд призначив нового керівника ДСНС

Уряд призначив нового керівника ДСНС
Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

Даник народився 1978 року в Кіровограді Кіровоградської області.

У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за спеціальністю пожежна безпека.

Службова діяльність:

з липня 1998 року обіймав посаду начальника караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області;

з 1999 по 2003 роки обіймав різні посади у 79-й самостійній державній пожежній частині міста Старобешеве;

з травня 2013 року перебував у розпорядженні голови Головного управління ДСНС у Донецькій області;

з серпня 2015 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області;

з січня 2020 року до вересня 2023 очолив Головне управління ДСНС у Черкаській області;

у вересні 2023 року був призначений на посаду заступника голови ДСНС;

з 27 лютого 2024 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС України.


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Теги: рятувальники, Україна
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