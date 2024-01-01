У Володимирі присвоїли звання «Почесний громадянин» 33 полеглим Героям

полеглим воїнам-землякам звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» (посмертно).



Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.



На черговій сесії міської ради виділили понад 3 мільйони гривень на потреби одного з підрозділів сил безпеки та оборони на придбання зарядних станцій EcoFlow, генераторів бензинових та інверторних, тепловізорів, квадрокоптерів DJI Mavic, STARLINK, військових біноклів та однострою.



Проголосували за присвоєння 33-м полеглим воїнам-землякам звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» (посмертно).



Десятьом талантам громади призначили щомісячну стипендію міської ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира», кожен із них отримуватиме по 1242, 23 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська міськрада проголосувала за присвоєння 33-мзвання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» (посмертно).Про це у телеграмі повідомив мер ВолодимираНа черговій сесії міської ради виділили понад 3 мільйони гривень на потреби одного з підрозділів сил безпеки та оборони на придбання зарядних станцій EcoFlow, генераторів бензинових та інверторних, тепловізорів, квадрокоптерів DJI Mavic, STARLINK, військових біноклів та однострою.Проголосували за присвоєння 33-м полеглим воїнам-землякам звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» (посмертно).Десятьом талантам громади призначили щомісячну стипендію міської ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира», кожен із них отримуватиме по 1242, 23 грн.

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