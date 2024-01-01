У Володимирі присвоїли звання «Почесний громадянин» 33 полеглим Героям
Сьогодні, 14:53
Володимирська міськрада проголосувала за присвоєння 33-м полеглим воїнам-землякам звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» (посмертно).
Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
На черговій сесії міської ради виділили понад 3 мільйони гривень на потреби одного з підрозділів сил безпеки та оборони на придбання зарядних станцій EcoFlow, генераторів бензинових та інверторних, тепловізорів, квадрокоптерів DJI Mavic, STARLINK, військових біноклів та однострою.
Проголосували за присвоєння 33-м полеглим воїнам-землякам звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» (посмертно).
Десятьом талантам громади призначили щомісячну стипендію міської ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира», кожен із них отримуватиме по 1242, 23 грн.
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Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
На черговій сесії міської ради виділили понад 3 мільйони гривень на потреби одного з підрозділів сил безпеки та оборони на придбання зарядних станцій EcoFlow, генераторів бензинових та інверторних, тепловізорів, квадрокоптерів DJI Mavic, STARLINK, військових біноклів та однострою.
Проголосували за присвоєння 33-м полеглим воїнам-землякам звання «Почесний громадянин Володимир-Волинської міської територіальної громади» (посмертно).
Десятьом талантам громади призначили щомісячну стипендію міської ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира», кожен із них отримуватиме по 1242, 23 грн.
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