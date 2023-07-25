Називав окупантів «своїми героями»: СБУ на Волині викрила прокремлівського агітатора

Називав окупантів «своїми героями»: СБУ на Волині викрила прокремлівського агітатора
Служба безпеки викрила 50-річного мешканця Луцька на розповсюдженні ворожої пропаганди.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Зловмисник у забороненій соціальній мережі “однокласнікі” неодноразово поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, а також глорифікував російську армію.

У своїх дописах рашистський поплічник возвеличував та прославляв російських терористів, називав їх “своїми героями“. Також зрадник неодноразово закликав підтримувати загарбників грошима, зокрема, закликав до забезпечення фсб-шних прикордонників необхідним екіпіруванням.

Не стомлювався агітатор дякувати у власних дописах рашистським окупантам і “за мир, який вони постійно несуть”.

Слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.
Називав окупантів «своїми героями»: СБУ на Волині викрила прокремлівського агітатора

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Волинь, СБУ, агітатор, росія
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