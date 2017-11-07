Встановили правоохоронців, які здійснили перші постріли на Майдані 20 лютого 2014 року





Про це



За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора зібрано достатньо доказів та повідомлено про підозру двом колишнім правоохоронцям, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року. Це командир роти спецпідрозділу «Беркут» УМВС України в м. Севастополі та один із міліціонерів цього підрозділу.



Їм інкриміновано перевищення влади та службових повноважень, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинених службовою особою із застосуванням фізичного насильства, умисних вбивств трьох осіб та замахів на умисні вбивства трьох осіб.



За даними слідства, командир роти спецпідрозділу «Беркут» та його підлеглі, перебувалии 20 лютого 2014 року близько 9 год. ранку на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями спецроти Київського «Беркуту», вони застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами з свинцевою картеччю.

Внаслідок таких дій підозрюваних загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.



Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та замахам на вбивства учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами так званої «чорної роти» та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї.



Нагадаємо, загалом зранку 20 лютого 2014 року було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 отримали вогнепальні поранення.

Після цих подій підозрювані повернулися до міста Севастополя, де згодом перейшли на бік рф та сприяли анексії півострова.

Досудове розслідування - ДБР.

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