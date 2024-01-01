На Львівщині викрили мільйонні оборудки із вугіллям

Через махінації з видобутком вугілля на мільйони гривень на Львівщині підозру отримала група посадовців таПро це у телеграмі повідомляє НацполіціяВ ході проведення комплексних заходів з виявлення правопорушень в енергетичній сфері поліцейські ліквідували злочинну схему з розкрадання надр. Як встановили правоохоронці, до її організації причетні «смотрящий» за шахтою та її директор. Щоб провернути оборудку, залучили головного інженера та начальника технологічного комплексу державного підприємства.Вони вносили до щоденних звітів про видобуток вугілля фіктивні дані. Це дозволяло накопичувати необліковані залишки продукції, яку вивозили з території шахти під виглядом відходів на так звані перевалкові майданчики.Добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був утричі менший за фактичний. Наразі вже підтверджено, що лише за 6 днів у лютому 2024 року їхній «бізнес» з розкрадання надр приніс майже 2,4 млн грн прибутку.