Аварія в Луцьку: автівка влетіла в дерево, водій утік
Сьогодні, 16:01
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на вулиці Мамсурова в Луцьку, легковик зіткнувся із деревом.
Про це пише Конкурент.
На вулиці Мамсурова сьогодні, 19 червня, водій не впорався з керуванням і врізався в дерево.
У коментарі у пресслужбі волинських патрульних повідомили, що до них звернувся очевидець пригоди.
Заявник повідомив, що водій, який протаранив дерево, покинув місце автопригоди та пішов у невідомому напрямку.
«Патрульні склали схему ДТП та відібрали пояснення. Дані матеріали передали у відділ ДТП», – йдеться у повідомленні.
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Про це пише Конкурент.
На вулиці Мамсурова сьогодні, 19 червня, водій не впорався з керуванням і врізався в дерево.
У коментарі у пресслужбі волинських патрульних повідомили, що до них звернувся очевидець пригоди.
Заявник повідомив, що водій, який протаранив дерево, покинув місце автопригоди та пішов у невідомому напрямку.
«Патрульні склали схему ДТП та відібрали пояснення. Дані матеріали передали у відділ ДТП», – йдеться у повідомленні.
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