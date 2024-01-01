Аварія в Луцьку: автівка влетіла в дерево, водій утік

дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на вулиці Мамсурова в Луцьку, легковик зіткнувся із деревом.



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На вулиці Мамсурова сьогодні, 19 червня, водій не впорався з керуванням і врізався в дерево.



У коментарі у пресслужбі волинських патрульних повідомили, що до них звернувся очевидець пригоди.



Заявник повідомив, що водій, який протаранив дерево, покинув місце автопригоди та пішов у невідомому напрямку.



«Патрульні склали схему ДТП та відібрали пояснення. Дані матеріали передали у відділ ДТП», – йдеться у повідомленні.



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