Аварія в Луцьку: автівка влетіла в дерево, водій утік

Аварія в Луцьку: автівка влетіла в дерево, водій утік
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на вулиці Мамсурова в Луцьку, легковик зіткнувся із деревом.

Про це пише Конкурент.

На вулиці Мамсурова сьогодні, 19 червня, водій не впорався з керуванням і врізався в дерево.

У коментарі у пресслужбі волинських патрульних повідомили, що до них звернувся очевидець пригоди.

Заявник повідомив, що водій, який протаранив дерево, покинув місце автопригоди та пішов у невідомому напрямку.

«Патрульні склали схему ДТП та відібрали пояснення. Дані матеріали передали у відділ ДТП», – йдеться у повідомленні.

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Теги: ДТП, Луцьк
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