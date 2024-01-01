ГУР встановив особи росіян, які стратили полонених

Головне управління розвідки Міноборони ідентифікувало російських військовослужбовців, якіПро це у телеграмі повідомив ГУР.У другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області військовослужбовці держави-агресора росії здійснили черговий воєнний злочин ― розстріляли українських військовополонених.Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину ― ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу зс рф.Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті шалі (чечня, росія).На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком зс рф командував підполковник(рос. Абаев Юрий Маирбекович), 10.12.1990 р.н., позивний «буйвол».До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:- капітан(рос. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 р.н. ― командир 2-го батальйону;- старший лейтенант(рос. Абуталимов Темирлан Умарович), 02.05.1997 р.н. ― командир 1-ї штурмової роти;- лейтенант(рос. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 р.н. ― командир 3-ї штурмової роти;- старший лейтенант(рос. Імагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 р.н. ― командир 6-ї штурмової роти.Вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку зс рф, під час якої один із російських командрів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим ростріляти українських військових.