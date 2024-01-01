У громаді під Луцьком завтра прощатимуться із полеглим Воїном

У громаді під Луцьком завтра прощатимуться із полеглим Воїном
Завтра, 20 червня, Підгайцівська громада на Волині проводжатиме в останню дорогу захисника України з села Романів Володимира Столярчука.

У громаді оголошено жалобу, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська сільрада.

Тіло загиблого Героя о 09:30 забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до рідної домівки у селі Романів (вул. Миру, 26).

«Гідно зустрінемо траурний кортеж Героя, який їхатиме Рівненською трасою через Звірів на Романів. Від початку села Романів піша хода рухатиметься по вулиці Першотравнева з зупинкою в центрі села (Будинок культури), далі по вулиці Нелі Грішиної, Миру до домівки Героя, де відбудеться чин похорону», - зазначили у сільраді.

Орієнтовно 11:30-12:00 кортеж захисника попрямує до місця вічного спочинку на кладовищі села Романів.

«Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу. Вічна пам'ять та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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