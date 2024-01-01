Військовий квиток у «Резерв+» згенерували вже пів мільйона українців

Уже 500 тисяч громадян згенерували військово-облікові документи онлайнПро це у телеграмі повідомляє Міноборони.Це близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.«Щоб отримати документ в ТЦК, громадянам потрібно до 5 робочих днів. Через Резерв+ ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави», – наголосила, заступниця міністра оборони.«Завантажуйте Резерв+, щоб оновити дані щодо себе, і користуватися зручним електронним військово-обліковим документом», - закликали громадян у Міноборони.