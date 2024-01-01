Військовий квиток у «Резерв+» згенерували вже пів мільйона українців

Військовий квиток у «Резерв+» згенерували вже пів мільйона українців
Уже 500 тисяч громадян згенерували військово-облікові документи онлайн через застосунок Резерв+.

Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.

Це близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.

«Щоб отримати документ в ТЦК, громадянам потрібно до 5 робочих днів. Через Резерв+ ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави», – наголосила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони.

«Завантажуйте Резерв+, щоб оновити дані щодо себе, і користуватися зручним електронним військово-обліковим документом», - закликали громадян у Міноборони.
Військовий квиток у «Резерв+» згенерували вже пів мільйона українців

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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