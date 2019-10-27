Футболісти підтримали пісню Yaktakа з Волині, яку він випустив у підтримку збірної на Євро-2024

Ярослава Карпука, який відомий під псевдонімом Yaktak, багато відомих українських футболістів підтримали композицію.



Про це



Андрій Пятов, Роман Зозуля, Віталій Дахновський, Данило Бескоровайний, Олександр Піхальонок, Ігор Харатін, Данило Ігнатенко, Владислав Бугай, Денис Костишин, Микита Шевченко, Денис Бойко, Богдан Слюбик, Назарій Русин, Валерій Кучеров, Олександр Сирота, Назар Волошин та багато інших опублікували пісню на своїх особистих сторінках в Instagram.



Нагадаємо, 17 червня виконавець презентував свій новий трек «Ми йдемо», який став гімном єдності та боротьби. Кліп вийшов у день, коли збірна України зіграла перший матч на Євро-2024. Пісня є потужним закликом до об’єднання і нагадуванням про те, що разом можна подолати будь-які труднощі та досягти поставлених цілей.



«На жаль, перший матч наша збірна зіграла невдало, але Ярослав вірить, що ми ще зможемо згуртуватися. А цей трек − обʼєднати та надихнути наших людей. Адже пісня, як заявляє YAKTAK, не лише про футбол та спорт: вона ще й про постійні випробування, боротьбу та наше життя», − кажуть у команді виконавця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після релізу нового треку «Ми йдемо», який відомий під псевдонімом Yaktak, багато відомих українських футболістів підтримали композицію.Про це Район.Стара Вижівка повідомили у команді співака.та багато інших опублікували пісню на своїх особистих сторінках в Instagram.Нагадаємо, 17 червня виконавець презентував свій новий трек «Ми йдемо», який став гімном єдності та боротьби. Кліп вийшов у день, коли збірна України зіграла перший матч на Євро-2024. Пісня є потужним закликом до об’єднання і нагадуванням про те, що разом можна подолати будь-які труднощі та досягти поставлених цілей.«На жаль, перший матч наша збірна зіграла невдало, але Ярослав вірить, що ми ще зможемо згуртуватися. А цей трек − обʼєднати та надихнути наших людей. Адже пісня, як заявляє YAKTAK, не лише про футбол та спорт: вона ще й про постійні випробування, боротьбу та наше життя», − кажуть у команді виконавця.

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