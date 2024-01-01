Закон про військову поліцію пройшов перше читання в Раді
Сьогодні, 13:30
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про створення військової поліції.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у телеграмі, передає Укрінформ.
Він уточнив, що законодавча ініціатива №6569-д була підтримана 247 голосами народних депутатів.
Метою законопроєкту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.
Документом пропонується створити військову поліцію на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України.
Проєктом акту визначаються правові засади організації діяльності військової поліції, її загальна структура, завдання та повноваження.
Передбачається, що військова поліція здійснюватиме попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції військової поліції, оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах, визначених законом, а також забезпечить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень у МОУ, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.
До повноважень такого органу входитиме фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, захист прав військових за стандартом НАТО AJP-3.21.
Водночас структура забезпечуватиме правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а також їх захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у телеграмі, передає Укрінформ.
Він уточнив, що законодавча ініціатива №6569-д була підтримана 247 голосами народних депутатів.
Метою законопроєкту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.
Документом пропонується створити військову поліцію на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України.
Проєктом акту визначаються правові засади організації діяльності військової поліції, її загальна структура, завдання та повноваження.
Передбачається, що військова поліція здійснюватиме попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції військової поліції, оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах, визначених законом, а також забезпечить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень у МОУ, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.
До повноважень такого органу входитиме фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, захист прав військових за стандартом НАТО AJP-3.21.
Водночас структура забезпечуватиме правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а також їх захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Футболісти підтримали пісню Yaktakа з Волині, яку він випустив у підтримку збірної на Євро-2024
Сьогодні, 14:08
Закон про військову поліцію пройшов перше читання в Раді
Сьогодні, 13:30
У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Ігореві Приступі
Сьогодні, 13:11
Естонія готова обговорювати відправлення військ до України
Сьогодні, 13:10