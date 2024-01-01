Закон про військову поліцію пройшов перше читання в Раді

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт проПро це повідомив нардепу телеграмі, передає Укрінформ.Він уточнив, що законодавча ініціатива №6569-д була підтримана 247 голосами народних депутатів.Метою законопроєкту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.Документом пропонується створити військову поліцію на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України.Проєктом акту визначаються правові засади організації діяльності військової поліції, її загальна структура, завдання та повноваження.Передбачається, що військова поліція здійснюватиме попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції військової поліції, оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах, визначених законом, а також забезпечить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень у МОУ, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.До повноважень такого органу входитиме фіксація злочинів, розшук і затримання військовослужбовців, захист прав військових за стандартом НАТО AJP-3.21.Водночас структура забезпечуватиме правопорядок і військову дисципліну серед військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, а також їх захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів.