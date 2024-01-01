Естонія готова обговорювати відправлення військ до України

Естонія готова обговорювати відправлення військ до України
Уряд Естонії готовий обговорювати відправлення своїх військових в Україну, оскільки для Таллінна це не є червоною лінією.

Про це заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", - наголосила вона.

Пані посол зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни.

"І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", - додала Кольк.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.

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Теги: Естонія, війська
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