Естонія готова обговорювати відправлення військ до України





Про це заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, інформує



"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", - наголосила вона.



Пані посол зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни.



"І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", - додала Кольк.



Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Естонії готовий обговорювати відправлення своїх військових в Україну, оскільки для Таллінна це не є червоною лінією.Про це заявила пані посол Естонії в Україні, інформує Цензор.НЕТ "Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", - наголосила вона.Пані посол зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни."І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", - додала Кольк.Нагадаємо, що президент Литвипідтримує дискусії про можливудля навчань.

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