Естонія готова обговорювати відправлення військ до України
Сьогодні, 13:10
Уряд Естонії готовий обговорювати відправлення своїх військових в Україну, оскільки для Таллінна це не є червоною лінією.
Про це заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", - наголосила вона.
Пані посол зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни.
"І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", - додала Кольк.
Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.
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Про це заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського Союзу", - наголосила вона.
Пані посол зазначила, що естонські посадовці обговорюють це питання, зокрема на рівні Міністерства оборони країни.
"І нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого. І ми готували українських інструкторів зараз на нашій землі", - додала Кольк.
Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.
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