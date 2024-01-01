У Луцьку жінка пішла з дому і залишила увімкнену плиту: рятувальники запобігли пожежі

У Луцьку жінка пішла з дому і залишила увімкнену плиту: рятувальники запобігли пожежі
Рятувальники запобігли пожежі квартири у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вранці, 19 червня, до служби порятунку 101 від мешканки квартири, що у Луцьку на вулиці Електроапаратній, надійшов дзвінок з проханням про допомогу: вона у справах вийшла з помешкання, але повернутись назад не змогла через зачинені двері.

В квартирі на кухні була увімкнена газова плита, отож, для запобігання пожежі рятувальники прибули до місця виклику.

За допомогою драбини через балкон вони потрапити в середину квартири, відчинили двері та впустили господиню до її оселі.

На місці події працював черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк.

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Теги: Луцьк, квартира, плита
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