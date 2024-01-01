У Луцьку жінка пішла з дому і залишила увімкнену плиту: рятувальники запобігли пожежі

Рятувальники запобігли пожежі квартири у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вранці, 19 червня, до служби порятунку 101 від мешканки квартири, що у Луцьку на вулиці Електроапаратній, надійшов дзвінок з проханням про допомогу: вона у справах вийшла з помешкання, але повернутись назад не змогла через зачинені двері.В квартирі на кухні була увімкнена газова плита, отож, для запобігання пожежі рятувальники прибули до місця виклику.За допомогою драбини через балкон вони потрапити в середину квартири, відчинили двері та впустили господиню до її оселі.На місці події працював черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк.