У Луцьку жінка пішла з дому і залишила увімкнену плиту: рятувальники запобігли пожежі
Сьогодні, 12:50
Рятувальники запобігли пожежі квартири у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 19 червня, до служби порятунку 101 від мешканки квартири, що у Луцьку на вулиці Електроапаратній, надійшов дзвінок з проханням про допомогу: вона у справах вийшла з помешкання, але повернутись назад не змогла через зачинені двері.
В квартирі на кухні була увімкнена газова плита, отож, для запобігання пожежі рятувальники прибули до місця виклику.
За допомогою драбини через балкон вони потрапити в середину квартири, відчинили двері та впустили господиню до її оселі.
На місці події працював черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 19 червня, до служби порятунку 101 від мешканки квартири, що у Луцьку на вулиці Електроапаратній, надійшов дзвінок з проханням про допомогу: вона у справах вийшла з помешкання, але повернутись назад не змогла через зачинені двері.
В квартирі на кухні була увімкнена газова плита, отож, для запобігання пожежі рятувальники прибули до місця виклику.
За допомогою драбини через балкон вони потрапити в середину квартири, відчинили двері та впустили господиню до її оселі.
На місці події працював черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк.
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