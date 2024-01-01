«Жовтий рівень небезпеки»: волинян попередили про грозу

«Жовтий рівень небезпеки»: волинян попередили про грозу
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.

Вночі 20 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

У північній частині області – значний дощ.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у попередженні синоптиків.

«Жовтий рівень небезпеки»: волинян попередили про грозу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Естонія готова обговорювати відправлення військ до України
Сьогодні, 13:10
У Луцьку жінка пішла з дому і залишила увімкнену плиту: рятувальники запобігли пожежі
Сьогодні, 12:50
«Жовтий рівень небезпеки»: волинян попередили про грозу
Сьогодні, 12:35
Встановили особу українського військового, якого обезголовили росіяни на Донеччині, – генпрокурор
Сьогодні, 12:17
Велосипеди для хлопчиків та дівчаток: особливості та відмінності
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 червня
18 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
17 червень, 20:00
Волинян попередили про близькі похолодання, грози з градом і шквалами Волинян попередили про близькі похолодання, грози з градом і шквалами
17 червень, 14:43
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 червня
16 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Ігореві Приступі
Сьогодні, 13:11
 0
Естонія готова обговорювати відправлення військ до України
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку жінка пішла з дому і залишила увімкнену плиту: рятувальники запобігли пожежі
Сьогодні, 12:50
 0
«Жовтий рівень небезпеки»: волинян попередили про грозу
Сьогодні, 12:35
 0
Встановили особу українського військового, якого обезголовили росіяни на Донеччині, – генпрокурор
Сьогодні, 12:17
 0
Медіа
відео
1/8