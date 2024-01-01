«Жовтий рівень небезпеки»: волинян попередили про грозу
Сьогодні, 12:35
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.
Вночі 20 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
У північній частині області – значний дощ.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у попередженні синоптиків.
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Про це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.
Вночі 20 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
У північній частині області – значний дощ.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у попередженні синоптиків.
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