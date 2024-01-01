«Жовтий рівень небезпеки»: волинян попередили про грозу

попередження про небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.



Вночі 20 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.



У північній частині області – значний дощ.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у попередженні синоптиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікувавПро це йдеться в повідомленні на телеграмканалі центру.Вночі 20 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.У північній частині області – значний дощ.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у попередженні синоптиків.

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