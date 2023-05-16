Встановили особу українського військового, якого обезголовили росіяни на Донеччині, – генпрокурор





Про це на своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Костін.



"Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних.



Також ми ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.

Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про нові жахливі свідчення злочинної політики рф: на Донеччині окупанти обезголовили українського захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Встановили особу полоненого українського військового, якому відтяли голову росіяни.Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генпрокурор"Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних.Також ми ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про нові жахливі свідчення злочинної політики рф: на Донеччині

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