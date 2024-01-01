Від поранень обірвалося життя демобілізованого Героя Юрія Мазурика з Волині

Від поранень обірвалося життя демобілізованого Героя Юрія Мазурика з Волині
До Заболоттівської громади на Волині надійшла сумна звістка про смерть військовослужбовця Юрія Мазурика.

Про це у фейсбуці повідомляє Заболоттівська громада.

Сьогодні, 19 червня, внаслідок отриманих поранень та після тривалого лікування, обірвалося життя нашого захисника із села Гута Мазурика Юрія Миколайовича (16.05.1982 р.н.)

Із 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України та мужньо захищав нашу державу.

У січні 2023 року був демобілізований.

О 17:00 у Свято-Михайлівську храмі села Гута відбудеться чин поховання.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, низько схиляємо голови у скорботі розділяючи біль втрати. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.

Від поранень обірвалося життя демобілізованого Героя Юрія Мазурика з Волині

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Теги: загиблі, війна
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