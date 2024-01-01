На Волині водій збив 9-річну дівчинку та втік з місця аварії





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 18 червня, на вулиці 20-го Липня у Володимирі.



Невідомий водій, рухаючись автомобілем Nissan Sunny заднім ходом, здійснив наїзд на пішохідку, 9-річну жительку Зимнівської громади та залишив місце ДТП.



Дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.



Поліцейські оперативно встановили, що правопорушення скоїв 57-річний житель Нововолинської громади.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скоїв ДТП та покинув місце події: на Волині поліція оперативно встановила правопорушника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 18 червня, на вулиці 20-го Липня у Володимирі.Невідомий водій, рухаючись автомобілем Nissan Sunny заднім ходом, здійснив наїзд на пішохідку, 9-річну жительку Зимнівської громади та залишив місце ДТП.Дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.Поліцейські оперативно встановили, що правопорушення скоїв 57-річний житель Нововолинської громади.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію