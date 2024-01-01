На Волині водій збив 9-річну дівчинку та втік з місця аварії
Сьогодні, 11:46
Скоїв ДТП та покинув місце події: на Волині поліція оперативно встановила правопорушника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 18 червня, на вулиці 20-го Липня у Володимирі.
Невідомий водій, рухаючись автомобілем Nissan Sunny заднім ходом, здійснив наїзд на пішохідку, 9-річну жительку Зимнівської громади та залишив місце ДТП.
Дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.
Поліцейські оперативно встановили, що правопорушення скоїв 57-річний житель Нововолинської громади.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 18 червня, на вулиці 20-го Липня у Володимирі.
Невідомий водій, рухаючись автомобілем Nissan Sunny заднім ходом, здійснив наїзд на пішохідку, 9-річну жительку Зимнівської громади та залишив місце ДТП.
Дівчина отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.
Поліцейські оперативно встановили, що правопорушення скоїв 57-річний житель Нововолинської громади.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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