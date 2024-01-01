Колишнім полоненим виділили дві квартири в Луцьку
Сьогодні, 11:32
Дві військовослужбовиці Сил оборони, які повернулися з полону, отримали квартири в Луцьку.
Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення виділити квартири двом військовослужбовицям, які повернулися з російського полону. Це квартири в новобудові площею 41,3 кв. м та 40,8 кв. м.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що нашим обов’язком є підтримка людей, які пережили такі складні життєві події та, на щастя, повернулися живими.
Виділені квартири стануть новим домом для жінок, які повернулися до Луцька після важких випробувань.
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Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення виділити квартири двом військовослужбовицям, які повернулися з російського полону. Це квартири в новобудові площею 41,3 кв. м та 40,8 кв. м.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що нашим обов’язком є підтримка людей, які пережили такі складні життєві події та, на щастя, повернулися живими.
Виділені квартири стануть новим домом для жінок, які повернулися до Луцька після важких випробувань.
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