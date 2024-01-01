Колишнім полоненим виділили дві квартири в Луцьку

Колишнім полоненим виділили дві квартири в Луцьку
Дві військовослужбовиці Сил оборони, які повернулися з полону, отримали квартири в Луцьку.

Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.

На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення виділити квартири двом військовослужбовицям, які повернулися з російського полону. Це квартири в новобудові площею 41,3 кв. м та 40,8 кв. м.

Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що нашим обов’язком є підтримка людей, які пережили такі складні життєві події та, на щастя, повернулися живими.

Виділені квартири стануть новим домом для жінок, які повернулися до Луцька після важких випробувань.



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Теги: житло, Луцьк
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