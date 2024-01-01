Волинська важкоатлетка встановила рекорд Європи
Сьогодні, 11:12
Волинянка Катерина Малащук встановила новий рекорд Європи з важкої атлетики у категорії до 45 кілограмів.
Про це пише Суспільне.
Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат віком до 15 та 17 років відбувається у Греції, повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.
Катерина Малащук зробила ривок 68 кілограмів. Також виграла золото у поштовху 77 кілограмів та за сумою балів 145 кілограм посіла перше місце.
Тренують спортсменку Валентина та Богдана Андрусь.
Що відомо про Катерину Малащук
Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат віком до 15 та 17 років відбувається у Греції, повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.
Катерина Малащук зробила ривок 68 кілограмів. Також виграла золото у поштовху 77 кілограмів та за сумою балів 145 кілограм посіла перше місце.
Тренують спортсменку Валентина та Богдана Андрусь.
Що відомо про Катерину Малащук
Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Колишнім полоненим виділили дві квартири в Луцьку
Сьогодні, 11:32
Волинська важкоатлетка встановила рекорд Європи
Сьогодні, 11:12
Захисники за добу ліквідували ще 1130 російських окупантів
Сьогодні, 10:50