Волинська важкоатлетка встановила рекорд Європи

Волинська важкоатлетка встановила рекорд Європи
Волинянка Катерина Малащук встановила новий рекорд Європи з важкої атлетики у категорії до 45 кілограмів.

Про це пише Суспільне.

Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат віком до 15 та 17 років відбувається у Греції, повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.

Катерина Малащук зробила ривок 68 кілограмів. Також виграла золото у поштовху 77 кілограмів та за сумою балів 145 кілограм посіла перше місце.

Тренують спортсменку Валентина та Богдана Андрусь.

Що відомо про Катерину Малащук

Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.

Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.

У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.

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Теги: спорт, Волинь
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