Волинська важкоатлетка встановила рекорд Європи

Катерина Малащук встановила новий рекорд Європи з важкої атлетики у категорії до 45 кілограмів.



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Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат віком до 15 та 17 років відбувається у Греції, повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.



Катерина Малащук зробила ривок 68 кілограмів. Також виграла золото у поштовху 77 кілограмів та за сумою балів 145 кілограм посіла перше місце.



Тренують спортсменку Валентина та Богдана Андрусь.



Що відомо про Катерину Малащук



Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.



Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.



У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкавстановила новий рекорд Європи з важкої атлетики у категорії до 45 кілограмів.Про це пише Суспільне Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат віком до 15 та 17 років відбувається у Греції, повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.Катерина Малащук зробила ривок 68 кілограмів. Також виграла золото у поштовху 77 кілограмів та за сумою балів 145 кілограм посіла перше місце.Тренують спортсменкутаВажкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.

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