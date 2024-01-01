Захисники за добу ліквідували ще 1130 російських окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 1130 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 529 750 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 529750 (+1130),

- танків ‒ 7984 (+10),

- бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12),

- артилерійських систем – 14007 (+48),

- РСЗВ – 1104 (+0),

- засоби ППО ‒ 857 (+4),

- літаків – 359 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),

- крилаті ракети ‒ 2297 (+0),

- кораблі / катери ‒ 28 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47),

- спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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