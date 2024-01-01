Захисники за добу ліквідували ще 1130 російських окупантів
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Загалом росія вже втратила в Україні 529 750 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 529750 (+1130),
- танків ‒ 7984 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12),
- артилерійських систем – 14007 (+48),
- РСЗВ – 1104 (+0),
- засоби ППО ‒ 857 (+4),
- літаків – 359 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2297 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47),
- спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 529750 (+1130),
- танків ‒ 7984 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12),
- артилерійських систем – 14007 (+48),
- РСЗВ – 1104 (+0),
- засоби ППО ‒ 857 (+4),
- літаків – 359 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2297 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47),
- спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).
Дані уточнюються.
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