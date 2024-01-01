Захисники за добу ліквідували ще 1130 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 529750 (+1130),



- танків ‒ 7984 (+10),



- бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12),



- артилерійських систем – 14007 (+48),



- РСЗВ – 1104 (+0),



- засоби ППО ‒ 857 (+4),



- літаків – 359 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),



- крилаті ракети ‒ 2297 (+0),



- кораблі / катери ‒ 28 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47),



- спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 529 750 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 529750 (+1130),- танків ‒ 7984 (+10),- бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12),- артилерійських систем – 14007 (+48),- РСЗВ – 1104 (+0),- засоби ППО ‒ 857 (+4),- літаків – 359 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),- крилаті ракети ‒ 2297 (+0),- кораблі / катери ‒ 28 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47),- спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).Дані уточнюються.

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