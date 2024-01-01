Наступ на Харківщину: яка ситуація на фронті станом на ранок 19 червня
Сьогодні, 10:30
На Харківському напрямку окупанти продовжують проводити наступальні дії. Загалом було сім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.
На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян у районах Берестового, Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.
А Лиманському захисники відбили 14 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, та Серебрянського лісництва Луганської.
"На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Роздолівки, Виїмки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області", – сказав речник.
На Краматорському захисники зупинили 21 атаку в районах Нового, Григорівки та Іванівського Донецької області.
На Покровському захисники відбили 39 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Калинове, Новопокровське, Олександропіль Донецької області.
На Курахівському оборонці стримують ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де росіяни сім разів намагалися прорвати оборону.
На Времівському росіяни здійснили три безуспішні штурми в районі населених пунктів Новодарівка та Урожайне.
На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки.
"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку", – сказав речник Генштабу.
Протягом доби відбулося 129 бойових зіткнень, росія завдала одного ракетного удару з однією ракетою та 39 авіаударів із 54 КАБами. Здійснила понад 4000 обстрілів, зокрема 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
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На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян у районах Берестового, Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.
А Лиманському захисники відбили 14 атак у районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, та Серебрянського лісництва Луганської.
"На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Роздолівки, Виїмки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області", – сказав речник.
На Краматорському захисники зупинили 21 атаку в районах Нового, Григорівки та Іванівського Донецької області.
На Покровському захисники відбили 39 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Калинове, Новопокровське, Олександропіль Донецької області.
На Курахівському оборонці стримують ворога в районі населеного пункту Красногорівка, де росіяни сім разів намагалися прорвати оборону.
На Времівському росіяни здійснили три безуспішні штурми в районі населених пунктів Новодарівка та Урожайне.
На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки.
"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку", – сказав речник Генштабу.
Протягом доби відбулося 129 бойових зіткнень, росія завдала одного ракетного удару з однією ракетою та 39 авіаударів із 54 КАБами. Здійснила понад 4000 обстрілів, зокрема 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
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