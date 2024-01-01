Велосипеди для хлопчиків та дівчаток: особливості та відмінності

Велосипеди для хлопчиків та дівчаток: особливості та відмінності
Катання на велосипеді — одне з улюблених занять для багатьох хлопчиків та дівчаток різного віку. І хоч всі ці двоколісні виконують одні й ті ж функції, їх моделі відрізняються залежно від того, для кого вони призначені.

Транспортні засоби для хлопців та дівчат мають дещо різну конструкцію рами, дизайн, кольорову гаму тощо. А якщо ви не знаєте, де придбати гарний дитячий велосипед онлайн, то зазирніть в інтернет-магазин https://veloplaneta.ua/ua/detskie, де представлені двоколісні «коні» на будь-який смак.

Велотранспорт для дівчат: характеристики


Щоб будь-яка дитина отримувала задоволення від катання на своєму велосипеді, він має бути для неї зручним. Тому краще вибирати модель транспортного засобу, яка відповідає статі малюка чи підлітка, адже її виготовлено з урахуванням фізіологічних відмінностей жінок і чоловіків.

Велосипеди для дівчат мають такі характерні особливості:

  • рама розташована нижче, а в деяких моделях горизонтальна труба відсутня, тому посадка і сходження зручніші;

  • сідло ширше та м’якше, що забезпечує комфорт під час катання;

  • кермо вужче, оскільки плечі у дівчат не такі широкі, як у хлопців;

  • дизайн естетичний, лінії м’які та округлі, є прикраси у вигляді стрічок, кошика тощо;

  • кольорова гама у ніжних та яскравих тонах (білий, бузковий, жовтий, рожевий), можливе декорування квітковими чи іншими принтами.

    • Загалом дівочий велотранспорт має привабливий вигляд завдяки дизайну, кольорам та різноманітним прикрасам, які додають йому святковості.

    Характеристики велобайків для хлопців


    Двоколісні велосипеди хлопчаків виглядають дещо інакше та відрізняються такими параметрами:

  • більшою шириною керма;

  • товстішими шинами з потужними протекторами, які дозволяють їздити по ґрунтовим дорогам;

  • наявністю амортизаційної вилки, яка рятує під час їзди по бездоріжжю;

  • спортивним дизайном та вищою рамою з верхньою трубою;

  • вужчим та жорсткішим сідлом, зручним для активного катання;

  • темнішими кольорами.

    • Прикраси на хлопчачих байках теж можна побачити. Наприклад, фари, дзвінки або аксесуари, що схожі на автомобілі чи мотоциклетні деталі.

    Отже, існує багато видів велосипедів. Важливо також пам’ятати й про екіпіровку, наприклад шолом, захисні рукавиці та інше. Замовляйте велосипед в магазині Велопланета та створюйте дітям цікаве дозвілля.

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    Теги: дитячий велосипед, реклама
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