У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Ігореві Приступі
Сьогодні, 13:11
В обласному центрі Волині завтра, 20 червня, о 08.45 відбудеться прощання з Героєм Ігорем Приступою.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Сержант Приступа Ігор Миколайович загинув 15 червня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області.
Лучанин Ігор Приступа (29.12.1978 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Завтра, 20 червня, о 08.45 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування воїна. Поховають — у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Сержант Приступа Ігор Миколайович загинув 15 червня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області.
Лучанин Ігор Приступа (29.12.1978 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.
Завтра, 20 червня, о 08.45 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування воїна. Поховають — у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Футболісти підтримали пісню Yaktakа з Волині, яку він випустив у підтримку збірної на Євро-2024
Сьогодні, 14:08
Закон про військову поліцію пройшов перше читання в Раді
Сьогодні, 13:30
У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Ігореві Приступі
Сьогодні, 13:11
Естонія готова обговорювати відправлення військ до України
Сьогодні, 13:10
У Луцьку жінка пішла з дому і залишила увімкнену плиту: рятувальники запобігли пожежі
Сьогодні, 12:50