У Луцьку завтра віддадуть останню шану Герою Ігореві Приступі

В обласному центрі Волині завтра, 20 червня, о 08.45 відбудеться прощання з ГероємПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.Сержант Приступа Ігор Миколайович2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Скучне Донецької області.Лучанин Ігор Приступа (29.12.1978 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.Завтра, 20 червня, о 08.45 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування воїна. Поховають — у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.