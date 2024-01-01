У справі про замах на вбивство бізнесмена – масові обшуки у 4 областях

Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб у замаху на умисне вбивство фінансового директора будівельної компанії на Дніпропетровщині.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури групі осіб повідомлено про підозру за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 1, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).За даними слідства, замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії організував представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у м. Кривий Ріг.Для реалізації злочинного наміру він залучив двох чоловіків, які у квітні 2024 року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль.Правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та міст Києва, Одеси і Ужгорода. Вилучено вогнепальну зброю, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, набої, автомобілі.Наразі одного із підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Стосовно інших проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення їх місцезнаходження.Досудове розслідування – ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – СБУ та Управління карного розшуку ГУНП області.