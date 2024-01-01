НАБУ розкрило деталі схеми у справі рекордного хабаря
Сьогодні, 15:16
У справі про рекордний хабар голові ДФС правоохоронці викрили схему легалізації понад 21 мільйона євро.
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, повідомляє в телеграмі НАБУ.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
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Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, повідомляє в телеграмі НАБУ.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
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