НАБУ розкрило деталі схеми у справі рекордного хабаря

У справі проправоохоронці викрили схему легалізації понад 21 мільйона євро.Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, повідомляє в телеграмі НАБУ.Серед підозрюваних:- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.