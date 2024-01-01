У Раді відповіли, коли буде готовим законопроєкт про демобілізацію

У Раді відповіли, коли буде готовим законопроєкт про демобілізацію
Законопроєкт про демобілізацію можуть внести до Верховної Ради за умови, що теперішні темпи мобілізації збережуться до кінця літа. Загалом терміном готовності законопроєкту є жовтень.

Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, пише Громадське.

Він розповів, що нині кількість мобілізованих перевищує очікування, тому Генеральний штаб задоволений темпами мобілізації та сподівається, що ця тенденція зберігатиметься.

«Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони (темпи мобілізації — ред.) зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію», — каже Костенко.

Він також додав, що відповідний законопроєкт має бути готовим приблизно до жовтня — однак теж за умови збереження темпів мобілізації.

Демобілізація

Перед тим, як за закон про мобілізацію голосували в другому читанні, з нього виключили норми про демобілізацію та ротацію. ЗМІ писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення протягом 8 місяців розробити новий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. Проте згодом відомство оголосило, що планує внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради упродовж найближчих кількох місяців.

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Теги: закон, демобілізація
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