Волинянин та харків’янин переправляли ухилянтів через кордон

Поліція Львівщини викрила зловмисників, які організувалиЗа скоєне підозрюваним, 39-річному жителю Харкова та 46-річному мешканцю Волинської області, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна, повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.Зловмисників викрили співробітники Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з оперативниками 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України та слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.Встановлено, що підозрювані вносили дані військовозобов’язаних чоловіків до однієї з інформаційних систем, що давало їм право виїхати за межі України в умовах воєнного стану. Окрім цього, вони забезпечували «ухилянтам» послуги з перевезення через кордон.Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, документи, печатки й інші речові докази, що підтверджують їхню причетність до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України.Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.Досудове розслідування триває.