Російський шпигун із Одеси отримав 15 років тюрми і конфіскацію
Сьогодні, 17:45
До 15 років за ґратами засуджено інформатора з Одеси, який зливав розвіддані московським пропагандистам та фсб рф.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнано винним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що засуджений через заборонену російську соцмережу передавав підсанкційному московському блогеру і пропагандисту інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ на території Одеси.
Окрім текстових повідомлень, чоловік надсилав фото укріплених позицій Сил оборони для їх подальшого ураження збройними силами держави-агресора.
Інформатор на цьому не зупинився та в подальшому почав співпрацювати зі співробітником фсб рф. За його завданням він розвідував місця передислокації ЗСУ в регіоні та координати позицій ППО і складів з боєприпасами.
Його затримали у березні 2023 року під час чергового збору відомостей для держави-агресора. В ході обшуку вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його причетності до злочинної діяльності.
На вирок суду чоловік очікував під вартою.
Досудове розслідування – СБУ.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнано винним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що засуджений через заборонену російську соцмережу передавав підсанкційному московському блогеру і пропагандисту інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ на території Одеси.
Окрім текстових повідомлень, чоловік надсилав фото укріплених позицій Сил оборони для їх подальшого ураження збройними силами держави-агресора.
Інформатор на цьому не зупинився та в подальшому почав співпрацювати зі співробітником фсб рф. За його завданням він розвідував місця передислокації ЗСУ в регіоні та координати позицій ППО і складів з боєприпасами.
Його затримали у березні 2023 року під час чергового збору відомостей для держави-агресора. В ході обшуку вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його причетності до злочинної діяльності.
На вирок суду чоловік очікував під вартою.
Досудове розслідування – СБУ.
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