Російський шпигун із Одеси отримав 15 років тюрми і конфіскацію

Російський шпигун із Одеси отримав 15 років тюрми і конфіскацію
До 15 років за ґратами засуджено інформатора з Одеси, який зливав розвіддані московським пропагандистам та фсб рф.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнано винним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що засуджений через заборонену російську соцмережу передавав підсанкційному московському блогеру і пропагандисту інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ на території Одеси.

Окрім текстових повідомлень, чоловік надсилав фото укріплених позицій Сил оборони для їх подальшого ураження збройними силами держави-агресора.

Інформатор на цьому не зупинився та в подальшому почав співпрацювати зі співробітником фсб рф. За його завданням він розвідував місця передислокації ЗСУ в регіоні та координати позицій ППО і складів з боєприпасами.

Його затримали у березні 2023 року під час чергового збору відомостей для держави-агресора. В ході обшуку вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його причетності до злочинної діяльності.

На вирок суду чоловік очікував під вартою.

Досудове розслідування – СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки
Сьогодні, 18:21
Під Луцьком – аварія із постраждалими
Сьогодні, 18:04
Російський шпигун із Одеси отримав 15 років тюрми і конфіскацію
Сьогодні, 17:45
Громада на Волині провела в останню путь Героя Миколу Лук’янюка
Сьогодні, 17:21
Волинянин та харків’янин переправляли ухилянтів через кордон
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
Керівник роспропаганди у Криму отримав підозру від СБУ Керівник роспропаганди у Криму отримав підозру від СБУ
17 червень, 16:30
Готував наступ окупантів на Дніпропетровщині: СБУ зловила зрадника Готував наступ окупантів на Дніпропетровщині: СБУ зловила зрадника
17 червень, 11:26
Зрадник отримав у луцькому суді 15 років за ґратами Зрадник отримав у луцькому суді 15 років за ґратами
14 червень, 16:52
Суд заборонив «громадські організації», які готували переворот в Україні. Перелік Суд заборонив «громадські організації», які готували переворот в Україні. Перелік
14 червень, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Запоріжжі надзвичайниця врятувала малечу, яка тонула в басейні
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку понад 2600 військовозобов’язаних оновили дані через ЦНАП
Сьогодні, 18:38
 0
Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки
Сьогодні, 18:21
 0
Під Луцьком – аварія із постраждалими
Сьогодні, 18:04
 0
Російський шпигун із Одеси отримав 15 років тюрми і конфіскацію
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8