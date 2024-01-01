Російський шпигун із Одеси отримав 15 років тюрми і конфіскацію

До 15 років за ґратами засуджено інформатора з Одеси, якиймосковським пропагандистам та фсб рф.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнано винним у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України).Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Прокурори у суді довели, що засуджений через заборонену російську соцмережу передавав підсанкційному московському блогеру і пропагандисту інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ на території Одеси.Окрім текстових повідомлень, чоловік надсилав фото укріплених позицій Сил оборони для їх подальшого ураження збройними силами держави-агресора.Інформатор на цьому не зупинився та в подальшому почав співпрацювати зі співробітником фсб рф. За його завданням він розвідував місця передислокації ЗСУ в регіоні та координати позицій ППО і складів з боєприпасами.Його затримали у березні 2023 року під час чергового збору відомостей для держави-агресора. В ході обшуку вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його причетності до злочинної діяльності.На вирок суду чоловік очікував під вартою.Досудове розслідування – СБУ.