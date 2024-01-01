Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки

Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки
Переговірні команди України та ЄС завершили роботу над текстом двосторонніх безпекових гарантій.

Про це повідомили в Офісі президента.

Сторони домовились підписати угоду найближчим часом.

Медіа писали, що у проєкті угоди ЄС обіцяє Україні подальше постачання озброєння, підготовку військ, допомогу в розмінуванні, реформах в оборонному секторі, кібербезпеці тощо.

За планом угода має зміцнити Україну і допомогти стримати майбутні вторгнення.

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Теги: політика, світ
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