Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки
Сьогодні, 18:21
Переговірні команди України та ЄС завершили роботу над текстом двосторонніх безпекових гарантій.
Про це повідомили в Офісі президента.
Сторони домовились підписати угоду найближчим часом.
Медіа писали, що у проєкті угоди ЄС обіцяє Україні подальше постачання озброєння, підготовку військ, допомогу в розмінуванні, реформах в оборонному секторі, кібербезпеці тощо.
За планом угода має зміцнити Україну і допомогти стримати майбутні вторгнення.
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Про це повідомили в Офісі президента.
Сторони домовились підписати угоду найближчим часом.
Медіа писали, що у проєкті угоди ЄС обіцяє Україні подальше постачання озброєння, підготовку військ, допомогу в розмінуванні, реформах в оборонному секторі, кібербезпеці тощо.
За планом угода має зміцнити Україну і допомогти стримати майбутні вторгнення.
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