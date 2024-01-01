Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки

безпекових гарантій.



Про це повідомили в Офісі президента.



Сторони домовились підписати угоду найближчим часом.



Медіа писали, що у проєкті угоди ЄС обіцяє Україні подальше постачання озброєння, підготовку військ, допомогу в розмінуванні, реформах в оборонному секторі, кібербезпеці тощо.



За планом угода має зміцнити Україну і допомогти стримати майбутні вторгнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переговірні команди України та ЄС завершили роботу над текстом двосторонніхПро це повідомили в Офісі президента.Сторони домовились підписати угоду найближчим часом.Медіа писали, що у проєкті угоди ЄС обіцяє Україні подальше постачання озброєння, підготовку військ, допомогу в розмінуванні, реформах в оборонному секторі, кібербезпеці тощо.За планом угода має зміцнити Україну і допомогти стримати майбутні вторгнення.

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