У Луцьку понад 2600 військовозобов’язаних оновили дані через ЦНАП

оновили облікові дані 2 653 військовозобов'язаних.



Про це пише Василя Сарая.



З його слів, щоденно приходить у ЦНАП актуалізувати свої військово-облікові дані орієнтовно сотня людей.



"Вчора (18 червня — ред.) було 109 людей, позавчора — 115 людей. В кінці травня щоденно було до 100 осіб. Зараз ми також працюємо в суботу і неділю, але лише для оновлення даних", — зазначив Василь Сарай.



Оновити дані можна, звернувшись у територіальний центр комплектування і соцпідтримки або зареєструватися в електронному кабінеті застосунку "Резерв+", а також у двох філіях ЦНАПу на проспекті Соборності, 18 та на вулиці Ковельська, 53.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) в Луцьку, двох міських філіях і відділених робочих місцях у селах громади з 18 травня до 18 червня2 653 військовозобов'язаних.Про це пише Суспільне з посиланням на заступника директора установиЗ його слів, щоденно приходить у ЦНАП актуалізувати свої військово-облікові дані орієнтовно сотня людей."Вчора (18 червня — ред.) було 109 людей, позавчора — 115 людей. В кінці травня щоденно було до 100 осіб. Зараз ми також працюємо в суботу і неділю, але лише для оновлення даних", — зазначив Василь Сарай.Оновити дані можна, звернувшись у територіальний центр комплектування і соцпідтримки або зареєструватися в електронному кабінеті застосунку "Резерв+", а також у двох філіях ЦНАПу на проспекті Соборності, 18 та на вулиці Ковельська, 53.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію