У Луцьку понад 2600 військовозобов’язаних оновили дані через ЦНАП
Сьогодні, 18:38
У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) в Луцьку, двох міських філіях і відділених робочих місцях у селах громади з 18 травня до 18 червня оновили облікові дані 2 653 військовозобов'язаних.
Про це пише Суспільне з посиланням на заступника директора установи Василя Сарая.
З його слів, щоденно приходить у ЦНАП актуалізувати свої військово-облікові дані орієнтовно сотня людей.
"Вчора (18 червня — ред.) було 109 людей, позавчора — 115 людей. В кінці травня щоденно було до 100 осіб. Зараз ми також працюємо в суботу і неділю, але лише для оновлення даних", — зазначив Василь Сарай.
Оновити дані можна, звернувшись у територіальний центр комплектування і соцпідтримки або зареєструватися в електронному кабінеті застосунку "Резерв+", а також у двох філіях ЦНАПу на проспекті Соборності, 18 та на вулиці Ковельська, 53.
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Про це пише Суспільне з посиланням на заступника директора установи Василя Сарая.
З його слів, щоденно приходить у ЦНАП актуалізувати свої військово-облікові дані орієнтовно сотня людей.
"Вчора (18 червня — ред.) було 109 людей, позавчора — 115 людей. В кінці травня щоденно було до 100 осіб. Зараз ми також працюємо в суботу і неділю, але лише для оновлення даних", — зазначив Василь Сарай.
Оновити дані можна, звернувшись у територіальний центр комплектування і соцпідтримки або зареєструватися в електронному кабінеті застосунку "Резерв+", а також у двох філіях ЦНАПу на проспекті Соборності, 18 та на вулиці Ковельська, 53.
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