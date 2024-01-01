У Луцьку понад 2600 військовозобов’язаних оновили дані через ЦНАП

У Луцьку понад 2600 військовозобов’язаних оновили дані через ЦНАП
У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) в Луцьку, двох міських філіях і відділених робочих місцях у селах громади з 18 травня до 18 червня оновили облікові дані 2 653 військовозобов'язаних.

Про це пише Суспільне з посиланням на заступника директора установи Василя Сарая.

З його слів, щоденно приходить у ЦНАП актуалізувати свої військово-облікові дані орієнтовно сотня людей.

"Вчора (18 червня — ред.) було 109 людей, позавчора — 115 людей. В кінці травня щоденно було до 100 осіб. Зараз ми також працюємо в суботу і неділю, але лише для оновлення даних", — зазначив Василь Сарай.

Оновити дані можна, звернувшись у територіальний центр комплектування і соцпідтримки або зареєструватися в електронному кабінеті застосунку "Резерв+", а також у двох філіях ЦНАПу на проспекті Соборності, 18 та на вулиці Ковельська, 53.


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Теги: мобілізація, ЗСУ
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