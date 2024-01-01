Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, у північній половині значний короткочасний дощ. Гроза. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.
Температура води в річці Стир та озері Світязь 22°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, у північній половині значний короткочасний дощ. Гроза. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.
Температура води в річці Стир та озері Світязь 22°.
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