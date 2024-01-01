Любешівський голова Олег Кух заощадив у 2023 році півтора мільйона гривень

Олег Кух торік заробив понад 700 тисяч гривень та зміг заощадити кругленьку суму.



Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 1 квітня, передає



У своїй декларації голова громади також вказав дані про дружину Людмилу Кух.



Згідно з електронним документом, голові громади минулого року нарахували 448 310 гривень зарплати. Якщо підрахувати, то виходить, що в середньому за місяць він отримував близько 37 тисяч гривень. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, і надбавки, й інші додаткові виплати.



Окрім цього, пан Олег задекларував 269 137 гривень виплат, отриманих від військової частини А2892, а також 8007 гривень соціальних виплат.



Його дружина Людмила заробила 183655 гривень, працюючи в опорному закладі загальної середньої освіти «Любешівський ліцей».



Минулоріч голова Любешівської громади зміг заощадити. Готівкою він зберігав 280 тисяч гривень та 31 тисячу доларів.



Із 2011 року Олег Кух володіє земельною ділянкою у селі Люб’язь, площа якої 362 квадратних метри.



Його дружина Людмила із 2004 року є власницею квартирою у селищі Любешів, площа помешкання – 53,8 «квадрати».



У користуванні очільника громади є автомобіль AUDІ Q7 2009 року випуску. Власником найімовірніше є батько посадовця – Кух Іван Дорофійович. Дата набуття права власності на автівку – 2020 рік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Любешівської громадиторік заробив понад 700 тисяч гривень та зміг заощадити кругленьку суму.Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 1 квітня, передає "Конкурент" У своїй декларації голова громади також вказав дані про дружинуЗгідно з електронним документом, голові громади минулого року нарахували 448 310 гривень зарплати. Якщо підрахувати, то виходить, що в середньому за місяць він отримував близько 37 тисяч гривень. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, і надбавки, й інші додаткові виплати.Окрім цього, пан Олег задекларував 269 137 гривень виплат, отриманих від військової частини А2892, а також 8007 гривень соціальних виплат.Його дружина Людмила заробила 183655 гривень, працюючи в опорному закладі загальної середньої освіти «Любешівський ліцей».Минулоріч голова Любешівської громади зміг заощадити. Готівкою він зберігав 280 тисяч гривень та 31 тисячу доларів.Із 2011 року Олег Кух володіє земельною ділянкою у селі Люб’язь, площа якої 362 квадратних метри.Його дружина Людмила із 2004 року є власницею квартирою у селищі Любешів, площа помешкання – 53,8 «квадрати».У користуванні очільника громади є автомобіль AUDІ Q7 2009 року випуску. Власником найімовірніше є батько посадовця – Кух Іван Дорофійович. Дата набуття права власності на автівку – 2020 рік

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію