У Запоріжжі надзвичайниця врятувала малечу, яка тонула в басейні
Сьогодні, 19:00
Надзвичайниця із Запоріжжя врятувала маленьку дитину, яка ледь не потонула у басейні.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Анастасія Подужайло, мати 6-річної Сашуні, відпочивала в одному з пляжно-розважальних комплексів міста. Вона на мить відволіклася на старшу дитину, а потім побачила, як її доньку на руках несе чужа жінка. Тоді Анастасія зрозуміла – сталося щось жахливе.
Дитина сама пішла до басейну, бо не повірила мамі, що там дуже глибоко. Вирішила перевірити це самостійно.
Юлія Оголіхіна, рятувальниця із Запоріжжя, святкувала день народження дев’ятирічного сина у тому ж комплексі. Вона відпочивала біля басейну та раптом почула дивні звуки.
«Серед метушні я помітила маленьку дитину. Здалося, що дівчинка просто пірнає, коли вона пішла під воду вдруге, я з жахом зрозуміла, що мала тоне, – розповідає жінка. – Я пірнула до неї, підхопила. Коли несла, то зрозуміла, що дитина знепритомніла, треба було терміново щось робити».
На щастя, працівниця ДСНС зуміла врятувати дитяче життя.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Анастасія Подужайло, мати 6-річної Сашуні, відпочивала в одному з пляжно-розважальних комплексів міста. Вона на мить відволіклася на старшу дитину, а потім побачила, як її доньку на руках несе чужа жінка. Тоді Анастасія зрозуміла – сталося щось жахливе.
Дитина сама пішла до басейну, бо не повірила мамі, що там дуже глибоко. Вирішила перевірити це самостійно.
Юлія Оголіхіна, рятувальниця із Запоріжжя, святкувала день народження дев’ятирічного сина у тому ж комплексі. Вона відпочивала біля басейну та раптом почула дивні звуки.
«Серед метушні я помітила маленьку дитину. Здалося, що дівчинка просто пірнає, коли вона пішла під воду вдруге, я з жахом зрозуміла, що мала тоне, – розповідає жінка. – Я пірнула до неї, підхопила. Коли несла, то зрозуміла, що дитина знепритомніла, треба було терміново щось робити».
На щастя, працівниця ДСНС зуміла врятувати дитяче життя.
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