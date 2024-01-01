У Запоріжжі надзвичайниця врятувала малечу, яка тонула в басейні

У Запоріжжі надзвичайниця врятувала малечу, яка тонула в басейні
Надзвичайниця із Запоріжжя врятувала маленьку дитину, яка ледь не потонула у басейні.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Анастасія Подужайло, мати 6-річної Сашуні, відпочивала в одному з пляжно-розважальних комплексів міста. Вона на мить відволіклася на старшу дитину, а потім побачила, як її доньку на руках несе чужа жінка. Тоді Анастасія зрозуміла – сталося щось жахливе.

Дитина сама пішла до басейну, бо не повірила мамі, що там дуже глибоко. Вирішила перевірити це самостійно.

Юлія Оголіхіна, рятувальниця із Запоріжжя, святкувала день народження дев’ятирічного сина у тому ж комплексі. Вона відпочивала біля басейну та раптом почула дивні звуки.

«Серед метушні я помітила маленьку дитину. Здалося, що дівчинка просто пірнає, коли вона пішла під воду вдруге, я з жахом зрозуміла, що мала тоне, – розповідає жінка. – Я пірнула до неї, підхопила. Коли несла, то зрозуміла, що дитина знепритомніла, треба було терміново щось робити».

На щастя, працівниця ДСНС зуміла врятувати дитяче життя.


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Теги: рятувальники, Україна
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