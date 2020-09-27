З настанням канікул у дитячій лікарні в Луцьку зросла кількість пацієнтів





Про це Ігор Дородних. З його слів, кількість звернень із настанням канікул зростає в рази: так відбувається щоліта та щозими.



"Значно зросла кількість травмованих в ДТП. Батьки купують скутери, мотоцикли. Це все є безконтрольно, їздять без шоломів, дозволів і навиків водіння. А це складні травми. Це складні травми із розривами внутрішніх органів, кровотечами і часто вони приводять до інвалідизації", — сказав медик.



В операційній медичного закладу 19 червня провели втручання — зашили руку — для 9-річного Єгора Хоміка. З його слів, травмувався під час купання на ставку в Боголюбах.



"Там слизько і ще й з самого початку каміння, то я підслизнувся і впав прямо на камінь. Саме більше крові було, дуже хвилювався ще", — зазначив хлопець.



Батько Єгора Олег Хомік зазначив, що рану намагалися обробити самостійно, але зрозуміли, що травма серйозна і поїхали до лікарні.



Ортопед-травматолог Богдан Євчук розповів, що рана не складна, дитина буде лікуватися вдома й ходитиме на перев’язки до поліклініки, після чого шви знімуть. Такі травми, зі слів лікаря, непоодинокі.



"Набагато більше дітей з такою травматизицією, тому що діти на канікулах, постійно десь бігають, постійно десь падають. Зараз може бути показник і 60, і більше. Тут, звичайно, залежить від дня і від погоди. Коли дощ – менше, але теж не завжди", — сказав лікар.



З переломом руки під рентген-кабінетом очікував Богдан Дармовіз разом із мамою Інною. Зі слів жінки, з гіпсом дитина вже півтора місця, а фахівець має сказати, чи зрослася рука.



"Я так розумію, що друг йому скочив на руку на батуті і таким чином поламав руку. Операцію зробили, шпицю вставили, вийняли шпицю і маємо надію, що сьогодні знімуть нам гіпс", — зазначила жінка.



Лікар-травматолог Богдан Євчук зазначив: попри суспільний розголос діти продовжують травмуватися на залізниці, зокрема отримують складні опіки від ураження струмом, коли вилазять на вагони. Після такого, сказав медик, вдається врятувати не всіх.



Загалом упродовж 2023 року в обласній дитячій лікарні Волині із різного роду травмами госпіталізували дві тисячі пацієнтів. Ще 12 тисяч лікувалися амбулаторно, додав медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком літніх канікул у Волинській обласній дитячій лікарні зросла кількість звернень. У травмпункті медзакладу щодня приймають по пів сотні дітей із травмами.Про це Суспільному розповів медичний директор з хірургічної роботи. З його слів, кількість звернень із настанням канікул зростає в рази: так відбувається щоліта та щозими."Значно зросла кількість травмованих в ДТП. Батьки купують скутери, мотоцикли. Це все є безконтрольно, їздять без шоломів, дозволів і навиків водіння. А це складні травми. Це складні травми із розривами внутрішніх органів, кровотечами і часто вони приводять до інвалідизації", — сказав медик.В операційній медичного закладу 19 червня провели втручання — зашили руку — для 9-річного. З його слів, травмувався під час купання на ставку в Боголюбах."Там слизько і ще й з самого початку каміння, то я підслизнувся і впав прямо на камінь. Саме більше крові було, дуже хвилювався ще", — зазначив хлопець.Батько Єгоразазначив, що рану намагалися обробити самостійно, але зрозуміли, що травма серйозна і поїхали до лікарні.Ортопед-травматологрозповів, що рана не складна, дитина буде лікуватися вдома й ходитиме на перев’язки до поліклініки, після чого шви знімуть. Такі травми, зі слів лікаря, непоодинокі."Набагато більше дітей з такою травматизицією, тому що діти на канікулах, постійно десь бігають, постійно десь падають. Зараз може бути показник і 60, і більше. Тут, звичайно, залежить від дня і від погоди. Коли дощ – менше, але теж не завжди", — сказав лікар.З переломом руки під рентген-кабінетом очікував Богдан Дармовіз разом із мамою Інною. Зі слів жінки, з гіпсом дитина вже півтора місця, а фахівець має сказати, чи зрослася рука."Я так розумію, що друг йому скочив на руку на батуті і таким чином поламав руку. Операцію зробили, шпицю вставили, вийняли шпицю і маємо надію, що сьогодні знімуть нам гіпс", — зазначила жінка.Лікар-травматолог Богдан Євчук зазначив: попри суспільний розголос діти продовжують травмуватися на залізниці, зокрема отримують складні опіки від ураження струмом, коли вилазять на вагони. Після такого, сказав медик, вдається врятувати не всіх.Загалом упродовж 2023 року в обласній дитячій лікарні Волині із різного роду травмами госпіталізували дві тисячі пацієнтів. Ще 12 тисяч лікувалися амбулаторно, додав медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних.

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